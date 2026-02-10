Due ragazzini minorenni si sono fatti 100 km in bici al gelo per mangiare uno smashburger di Vittorio Gucci

Due ragazzini di 16 e 17 anni hanno pedalato più di 100 chilometri in pieno inverno, con la nebbia e a un grado sotto zero, solo per mangiare uno smashburger di Vittorio Gucci. Hanno affrontato il freddo e la strada, senza pensarci troppo, pur di assaggiare il loro panino preferito.

Più di 100 chilometri per un hamburger. Nella nebbia, a -1 grado, in bicicletta. Due studenti di 16 e 17 anni l'hanno fatto davvero. Il tutto per degustare lo smashburger del vulcanico Vittorio Gucci. Cento chilometri al freddoÈ stato lo stesso personaggio televisivo a raccontare l'episodio nelle.

