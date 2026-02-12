Quelle sequenze indimenticabili doppiate in dialetto castiglionese

Da ilrestodelcarlino.it 12 feb 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Questa sera il teatro comunale di Castiglionese si prepara a riempirsi di risate e emozioni con lo spettacolo ‘Mi a doppio’. La piece, doppiata in dialetto locale, vede sul palco Giuseppe Beccaglia, anche regista, insieme a Elisa Antonelli e Alessandro Pinelli. La rappresentazione si terrà sabato 14 febbraio alle 21, promettendo un momento di divertimento e tradizione per il pubblico della zona.

Torna sul palco ‘Mi a doppio’, lo spettacolo in dialetto castiglionese. La rappresentazione con Giuseppe Beccaglia, che della pièce è anche regista, Elisa Antonelli e Alessandro Pinelli andrà in scena sabato 14 febbraio alle 21 al teatro comunale. Si tratta di un format che viene rappresentato da una decina d’anni. "Lo spettacolo — rivela l’attore e regista Beccaglia — è ispirato ai doppiaggi cinematografici in livornese di Paolo Ruffini, abbondantemente ripresi da tante compagnie qua e là per l’Italia. Noi riproponiamo, dal vivo, questa idea, infarcendola di personaggi e aneddoti castiglionesi, raccontati in dialetto". 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

quelle sequenze indimenticabili doppiate in dialetto castiglionese

© Ilrestodelcarlino.it - Quelle sequenze indimenticabili doppiate in dialetto castiglionese

Approfondimenti su Castiglionese Teatro

Ceccano, successo per “Voci dal dialetto ceccanese” nella Giornata del Dialetto

A Ceccano si è svolta la Giornata del Dialetto e delle Lingue Locali, con l’evento “Voci dal dialetto ceccanese” presso il Centro Anziani.

Avatar: Fire and Ash | Nuovo spot con sequenze inedite

A soli cinque giorni dall’uscita di Avatar: Fuoco e Cenere negli USA, 20th Century Studios ha pubblicato un nuovo spot TV ricco di sequenze inedite.

Qui trovi una selezione di aggiornamenti, post social e video sullo stesso argomento.

Ultime notizie su Castiglionese Teatro

Argomenti discussi: Quelle sequenze indimenticabili doppiate in dialetto castiglionese.

quelle sequenze indimenticabili doppiateQuelle sequenze indimenticabili doppiate in dialetto castiglioneseTorna sul palco ‘Mi a doppio’, lo spettacolo in dialetto castiglionese. La rappresentazione con Giuseppe Beccaglia, che della pièce è anche regista, Elisa Antonelli e Alessandro Pinelli andrà in scena ... ilrestodelcarlino.it

La ricerca mostra altri articoli e contenuti video sullo stesso argomento informativo.