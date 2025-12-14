Avatar | Fire and Ash | Nuovo spot con sequenze inedite
A soli cinque giorni dall’uscita di Avatar: Fuoco e Cenere negli USA, 20th Century Studios ha pubblicato un nuovo spot TV ricco di sequenze inedite. Il trailer aumenta l’attesa per il terzo capitolo diretto da James Cameron, offrendo ai fan un’anteprima emozionante di ciò che li aspetta nel nuovo capitolo della saga.
Mancano solo 5 giorni all’uscita di Avatar: Fuoco e Cenere negli USA: ecco un nuovo spot pronto ad alzare l’hype! 20th Century Studios ha rilasciato nel primo pomeriggio odierno un nuovo spot TV per Avatar: Fuoco e Cenere, il terzo capitolo diretto da James Cameron, carico di sequenze inedite. In particolare, le immagini alzano ulteriormente l’attesa, mostrando il lato vulcanico e bellicoso di Pandora che James Cameron ha promesso: un conflitto più complesso, tra lutto, vendetta e nuove alleanze. Avatar: Fuoco e Cenere arriverà nelle sale americane il 19 dicembre 2025 (in Italia poco dopo), solo in 3D, IMAX e formati premium. Universalmovies.it
James Cameron Says Avatar: Fire and Ash Was Born From ‘Empathy’: ‘We Need This Film Right Now’' - James Cameron reveals Avatar Fire and Ash draws from his concern for empathy, the cycle of hate, and humanity, using Pandora and the Na’vi to reflect truths and hope for our world. news18.com
