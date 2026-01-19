Ceccano successo per Voci dal dialetto ceccanese nella Giornata del Dialetto

A Ceccano si è svolta la Giornata del Dialetto e delle Lingue Locali, con l’evento “Voci dal dialetto ceccanese” presso il Centro Anziani. L’iniziativa ha visto una partecipazione significativa, con l’obiettivo di promuovere la conoscenza e la tutela delle tradizioni linguistiche del territorio. Un momento di riflessione e valorizzazione della cultura locale, apprezzato da tutta la comunità.

Grande partecipazione e consenso per la Giornata del Dialetto e delle Lingue Locali svoltasi presso il Centro Anziani e dedicata alla riscoperta e alla valorizzazione della lingua e delle tradizioni del territorio. Grande partecipazione e consenso per la Giornata del Dialetto e delle Lingue Locali, celebrata a Ceccano con l’iniziativa “Voci dal dialetto ceccanese”, svoltasi presso il Centro Anziani e dedicata alla riscoperta e alla valorizzazione della lingua e delle tradizioni del territorio.Ad aprire la serata sono stati gli studenti dell’Istituto Tecnico Economico di Ceccano, che preparati dalla prof,ssa Fabiola Pasqualitto, sono stati protagonisti di un momento molto apprezzato dal pubblico con la recitazione in dialetto di poesie di autori locali, capace di unire memoria, identità e partecipazione delle nuove generazioni.🔗 Leggi su Frosinonetoday.it

Giornata nazionale del dialetto e delle lingue locali 2026

Il 17 gennaio 2026 si celebra la Giornata Nazionale del Dialetto e delle Lingue Locali, un’occasione per riflettere sull’importanza del patrimonio linguistico italiano. Organizzata dall’UNPLI e promossa dalla Pro Loco di Toritto, questa giornata mira a sensibilizzare sulla tutela e valorizzazione dei dialetti e delle lingue regionali, testimonianze preziose di identità e cultura locali. Un momento di consapevolezza e rispetto per le nostre diversità linguistiche.

Giornata del dialetto: lectio della professoressa Daniela D’Alimonte in comune

In occasione della Giornata del dialetto, si svolgerà una lectio della professoressa Daniela D’Alimonte presso il municipio. L’evento mira a valorizzare il patrimonio linguistico locale, promuovendo la conoscenza e la tutela delle lingue regionali e delle tradizioni culturali. Un momento di approfondimento dedicato alla riflessione sulla ricchezza delle varietà linguistiche presenti nel nostro territorio.

