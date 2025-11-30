Colpi di pistola contro un 43enne | ferito alle gambe

È arrivato sabato sera al pronto soccorso dell'ospedale di Molfetta con una ferita d?arma da fuoco ad una gamba. Vittima, un molfettese di 43 anni, Francesco Brattoli, volto noto. 🔗 Leggi su Quotidianodipuglia.it

colpi di pistola contro un 43enne ferito alle gambe

