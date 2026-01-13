Killer in azione a Ponticelli 23enne ferito a colpi di pistola alle gambe

A Ponticelli, quartiere di Napoli, si è verificato un episodio di violenza con uno scontro armato. Intorno alle 20, un giovane di 23 anni è stato raggiunto da colpi di pistola alle gambe. L’episodio si inserisce in un contesto di crescente preoccupazione per la sicurezza nella zona, che continua a essere interessata da tensioni e episodi di violenza.

Si torna a sparare nella periferia est di Napoli. Teatro dell?ennesimo spargimento di sangue il quartiere Ponticelli, dove questa sera, intorno alle venti, un ragazzo di 23 anni è. 🔗 Leggi su Ilmattino.it

