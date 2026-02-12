Quanto è affidabile lo smartwatch contro l' ipertensione

Gli smartwatch stanno diventando strumenti sempre più diffusi per monitorare la salute. Tuttavia, la loro affidabilità nel rilevare l'ipertensione resta un punto interrogativo. Secondo gli esperti, questi dispositivi possono aiutare a individuare alcuni casi non ancora diagnosticati, ma i risultati variano molto in base all'età e al gruppo di persone che li usa. In ogni caso, non sostituiscono ancora le verifiche mediche tradizionali.

AGI - L'uso diffuso degli smartwatch potrebbe aiutare a scoprire casi di ipertensione non diagnosticata, ma con limiti importanti che variano in base all' età e ai gruppi di popolazione. È quanto emerge da un nuovo studio guidato da Adam Bress dell'University of Utah Health, condotto insieme a ricercatori della University of Pennsylvania e pubblicato su Jama, che stima l' impatto reale delle notifiche di ipertensione introdotte sugli smartwatch di ultima generazione. L'analisi valuta per la prima volta, su scala di popolazione, come questi dispositivi possano modificare la probabilità che una persona adulta senza diagnosi sappia di avere la pressione alta. 🔗 Leggi su Agi.it

