Mobile Angel lo smartwatch contro la violenza | come funziona e chi può averlo Il progetto prosegue a Milano

Milano, 25 novembre 2025 – In occasione della Giornata internazionale per l'eliminazione della violenza contro le donne, questa mattina nella caserma Ugolini, il Comando Provinciale dei Carabinieri di Milano ha rinnovato il progetto ‘Mobile Angel’, avviato il 25 novembre 2022 per la tutela delle vittime più vulnerabili di maltrattamenti e stalking. Oggi è la Giornata internazionale contro la violenza sulle donne. A Milano maltrattamenti e casi di stalking in aumento: i dati che allarmano L'iniziativa, realizzata in collaborazione con i Club Soroptimist di Milano alla Scala e Milano Fondatore e con la Fondazione Lottomatica, prevede l'assegnazione di smartwatch dotati di e-sim che, grazie a un canale di emergenza dedicato, consentono il monitoraggio costante e l'attivazione immediata dei soccorsi in caso di pericolo. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

