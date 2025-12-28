Governo Meloni affidabile per gli investitori e per i Paesi stranieri | affidabile cioè ormai allineato in tutto

Il governo Meloni si presenta come un interlocutore affidabile per investitori e Paesi stranieri, grazie alla sua coerenza e allineamento nelle politiche. Tuttavia, questa percezione merita una riflessione critica, considerando le scelte e le posizioni adottate nel corso dei mesi. Un'analisi obiettiva permette di comprendere meglio i rischi e le implicazioni di un simile quadro politico, senza lasciarsi coinvolgere da facili giudizi o pregiudizi.

Una verità scomoda che merita di essere sottolineata criticamente Già da diversi mesi, il giullaresco governo della destra bluette neoliberale e filoatlantista, filoisraeliana e filoucraina mena vanto di essere affidabile e di essere riconosciuto come tale da tutte le principali istituzioni e.

Meloni: restituita credibilita' all'Italia, ci e' riconosciuta dai mercati - "In questi anni, il Governo ha lavorato per restituire all'Italia quella credibilita' di cui aveva ... ilsole24ore.com

Giorgia Meloni promossa dal Financial Times/ “Governo italiano è un modello di successo nell’Unione Europea” - Principalmente quelli economici, confermati da una ripresa della fiducia degli investitori sul mercato azionario, con un rialzo dell’indice FTSE MIB che ha raggiunto livelli più elevati rispetto a ... ilsussidiario.net

Fra Natale e Capodanno è stato compiuto un altro passo verso la Repubblica dell'impunità e dell'ingiustizia, è stato introdotto un altro scudo per gli illeciti dei politici e di chi amministra la cosa pubblica. Questa volta il Governo Meloni colpisce la Corte dei Cont - facebook.com facebook

La Legge di Bilancio del Governo Meloni non risponde alle esigenze degli italiani. Mentre la maggioranza litiga e perde la faccia, noi abbiamo lavorato e presentato proposte concrete per migliorarla. I nostri emendamenti approvati sono pochi ma sono battagl x.com

