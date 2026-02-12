Quando si gioca Verona-Napoli | ufficializzata la data e l' orario

La Lega Serie A ha confermato che la partita tra Verona e Napoli si giocherà sabato 28 febbraio. Il Napoli arriverà a Verona per affrontare l’Hellas in un match che si preannuncia importante. La data e l’orario sono stati ufficializzati, e i tifosi aspettano di vedere come si svilupperà questo scontro diretto.

La Lega Serie A ha annunciato gli anticipi e i posticipi della 27esima giornata di campionato. Il Napoli scenderà in campo sabato 28 febbraio a Verona, in casa dell'Hellas. Il calcio d'inizio del match è fissato per le ore 18.00.

