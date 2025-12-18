Quando si gioca la finale della Supercoppa Italiana 2025 | data e orario
La Supercoppa Italiana 2025 si avvicina, con il suo tradizionale format della final four. La fase decisiva si svolgerà in Arabia Saudita, con le semifinali e la grande finale, prevista per lunedì 22 dicembre alle ore 20. Un appuntamento imperdibile per gli appassionati di calcio, pronti a tifare le proprie squadre in una cornice internazionale.
La Supercoppa Italiana 2025 avrà ancora il format della final four. Due semifinali e poi la finale, che si disputerà in Arabia Saudita lunedì 22 dicembre, alle ore 20. 🔗 Leggi su Fanpage.it
