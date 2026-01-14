Coppa Italia quando gioca il Napoli nei quarti di finale | data e orario

Il Napoli affronterà i quarti di finale di Coppa Italia martedì 10 febbraio alle ore 21. La Lega Serie A ha ufficializzato data e orario della partita, consentendo ai tifosi di pianificare la visione dell'incontro. Questa fase della competizione rappresenta un importante momento per il club, che punta a proseguire il cammino nel torneo nazionale.

La Lega Serie A ha comunicato date e orari dei quarti di finale di Coppa Italia. Il Napoli scenderà in campo martedì 10 febbraio alle ore 21.00 allo stadio Maradona.L'avversario degli azzurri uscirà dalla gara degli ottavi tra Fiorentina e Como, che si giocherà il prossimo 27 gennaio.

