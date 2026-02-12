Quattro italiani scendono in pista oggi pomeriggio ad Anterselva, per la sprint di biathlon valida per le Olimpiadi di Milano Cortina 2026. Alle 14 partirà Tommaso Giacomel, che indossa il pettorale numero 2. Seguiranno altri atleti azzurri, pronti a sfidarsi sulla neve. La gara sarà trasmessa in diretta sulla tv, mentre gli appassionati aspettano di vedere come andrà questa prima prova olimpica di biathlon.

Saranno quattro gli azzurri al via della 10 km sprint maschile di biathlon ad Anterselva, in Italia, valida per le Olimpiadi Invernali di Milano Cortina 2026: venerdì 13 febbraio, l’azione scatterà alle ore 14.00, e saranno 90 gli atleti in gara. Tra i quattro italiani in gara ci sarà, ovviamente, anche Tommaso Giacomel, inserito nel gruppo rosso, quello che comprende gli atleti maggiormente accreditati, il quale ha ricevuto in sede di sorteggio il pettorale numero 62, e scatterà alle ore 14:31:00. La diretta tv della 10 km sprint maschile, valida per le Olimpiadi Invernali di Milano Cortina 2026, sarà fruibile su Rai2 o Rai Sport HD. 🔗 Leggi su Oasport.it

© Oasport.it - Quando parte Tommaso Giacomel nella sprint delle Olimpiadi: n. di pettorale, orario, tv

Approfondimenti su Anterselva Olimpiadi

Tommaso Giacomel prenderà il via nella 10 km Sprint di Ruhpolding il 13 gennaio 2026, con pettorale numero 42.

Tommaso Giacomel prenderà il via nella short individual maschile di Nove Mesto giovedì 22 gennaio alle ore 12:30, con il pettorale numero 45.

La notizia è affiancata da contenuti social e video collegati all’argomento.

Ultime notizie su Anterselva Olimpiadi

Argomenti discussi: Quando parte Tommaso Giacomel nell’individuale di biathlon: orario, n. di pettorale, tv; Tommaso Giacomel a Milano Cortina 2026: programma, orari e dove vedere le gare di biathlon maschile; A che ora parte Giacomel? E Hofer? Startlist dell'Individuale maschile; Tommaso Giacomel, l'uomo del momento nel biathlon che benedice Sinner e punta all'oro.

Quando parte Tommaso Giacomel nella sprint delle Olimpiadi: n. di pettorale, orario, tvSaranno quattro gli azzurri al via della 10 km sprint maschile di biathlon ad Anterselva, in Italia, valida per le Olimpiadi Invernali di Milano Cortina ... oasport.it

C’è grande attesa per Giacomel e la squadra azzurra del Biathlon: ecco dove seguire le gare in tvDi seguito anche le gare con atleti e atlete della squadra azzurra. Per seguire le gare, i Giochi Olimpici di Milano Cortina 2026 sono trasmessi in diretta tv e in chiaro sui canali RAI, in streaming ... lavocedelnordest.eu

Tommaso Giacomel molto arrabbiato dopo la sua prestazione nella 20 km individuale di Anterselva - facebook.com facebook

Niente da fare per Tommaso Giacomel: niente medaglia nella 20 km individuale #MilanoCortina2026 #Olimpiadi #Olympics x.com