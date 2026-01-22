Quando parte Tommaso Giacomel nella short individual di Nove Mesto 2026 | n di pettorale orario tv
Tommaso Giacomel prenderà il via nella short individual maschile di Nove Mesto giovedì 22 gennaio alle ore 12:30, con il pettorale numero 45. La gara sarà trasmessa in diretta su Rai Sport e Eurosport, segnando l’inizio dell’ultima tappa di Coppa del Mondo prima delle Olimpiadi di Milano-Cortina 2026. L’evento si svolge nella località ceca, aprendo un fine settimana importante per il biathlon internazionale.
Giovedì 22 gennaio si disputerà la short individual maschile di Nove Mesto, evento valido per la Coppa del Mondo di biathlon: nella località ceca incomincerà il lungo fine settimana riservato all’ultima tappa del massimo circuito internazionale itinerante prima delle Olimpiadi Invernali di Milano Cortina 2026, ormai distanti meno di tre settimane. Ad aprire le danze sarà una prova individuale nel nuovo format accorciato: soltanto 15 km sugli sci di fondo (contro gli abituali 20 km, visti già a inizio stagione in quel di Oestersund), al poligono verranno affrontati i consueti quattro passaggi (due serie in piedi e due a terra), ma ogni errore verrà punito con 45 secondi di penalità rispetto al tradizionale minuto. 🔗 Leggi su Oasport.it
