Quando parte Tommaso Giacomel nella sprint di Ruhpolding 2026 | n di pettorale orario esatto tv

Tommaso Giacomel prenderà il via nella 10 km Sprint di Ruhpolding il 13 gennaio 2026, con pettorale numero 42. La gara è in programma alle ore 14:30 e sarà trasmessa in diretta su Rai Sport. Questo appuntamento rappresenta la quinta tappa della Coppa del Mondo di biathlon 2025-2026.

Tommaso Giacomel sarà l’osservato speciale della 10 km Sprint di Ruhpolding (Germania), quinta tappa della Coppa del Mondo di biathlon 2025-2026. Sulle nevi bavaresi, il 25enne trentino si presenta in questo appuntamento sia col pettorale giallo, in qualità di leader della classifica generale, che col rosso perché in vetta alla graduatoria di specialità. L’azzurro è reduce dai trionfi di Oberhof, dove ha posto la propria firma nella Sprint e nella Pursuit. Si cercherà di allungare la serie vincente, anche per rafforzare la vetta della graduatoria complessiva. Uno dei rivali più accreditati, il norvegese Johan-Olav Smørdal Botn non sarà presente. 🔗 Leggi su Oasport.it

