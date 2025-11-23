Violenza contro il personale scolastico ANCODIS | Un anno e 8 mesi ad un genitore sentenza esemplare ma non basta Le 3 proposte dell’Associazione
ANCODIS definisce esemplare la condanna senza condizionale del genitore aggressore, vedendovi l'applicazione delle proprie proposte, ma rilancia l'urgenza di introdurre il DASCO e riconoscimenti di carriera per le vittime. L'articolo . 🔗 Leggi su Orizzontescuola.it
