Quando lo sci alpino oggi in tv Olimpiadi giovedì 12 febbraio | orario superG femminile startlist streaming

Questa mattina alle Olimpiadi di Milano Cortina 2026, le donne dello sci alpino scendono in pista per il superG femminile. L’Italia spera di conquistare la prima medaglia d’oro in questa disciplina, sulle piste dell’Olympia delle Tofane. La gara si svolge oggi e molti occhi sono puntati sui tempi delle azzurre.

Prosegue il programma dello sci alpino alle Olimpiadi di Milano Cortina 2026. Oggi è il giorno del superG femminile e sull’Olympia delle Tofane l’Italia va a caccia della prima medaglia d’oro dei Giochi in questa disciplina. L’Italia schiera un quartetto di altissimo livello, con presenti Laura Pirovano (2), Federica Brignone (6), Sofia Goggia (9) ed Elena Curtoni (11). LA DIRETTA LIVE DEL SUPERG FEMMINILE DALLE 11.30 Grande attesa soprattutto su Sofia Goggia, che si presenta a questa gara da leader della classifica di specialità. La bergamasca ha conquistato il bronzo in discesa con un evidente errore nella parte alta, mentre poi è uscita proprio nella manche di discesa nella combinata a squadre. 🔗 Leggi su Oasport.it

