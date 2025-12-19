Quando lo sci alpino oggi | orario superG Val Gardena tv startlist streaming
Lo sci alpino di oggi a Val Gardena offre emozioni intense durante lo slalom gigante, nonostante le sfide meteorologiche. Tra ritardi e nebbia, gli appassionati hanno seguito con passione la prima tappa, tra dirette TV, streaming e startlist aggiornate. Un evento che ha dimostrato come la passione per lo sport possa superare qualsiasi ostacolo, regalando momenti di pura adrenalina agli spettatori di tutto il mondo.
La prima tappa, pur tra mille interruzioni causate dalla partenza ritardata e dalla nebbia, è andata in archivio. La Coppa del Mondo di sci alpino maschile riparte dal secondo appuntamento del trittico gardenese: gli sciatori sono pronti a tuffarsi nuovamente sulla Saslong per affrontare il terzo SuperG stagionale, partenza prevista alle 11:45. LA DIRETTA LIVE DELLA SECONDA PROVA DI DISCESA FEMMINILE IN VAL D’ISERE ALLE 10.30 LA DIRETTA LIVE DEL SUPERG MASCHILE DI SCI ALPINO ALLE 11.45 La discesa di ieri si è conclusa con il successo dello svizzero Marco Odermatt davanti al connazionale Von Allmen e a Dominik Paris. 🔗 Leggi su Oasport.it
