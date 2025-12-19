Lo sci alpino di oggi a Val Gardena offre emozioni intense durante lo slalom gigante, nonostante le sfide meteorologiche. Tra ritardi e nebbia, gli appassionati hanno seguito con passione la prima tappa, tra dirette TV, streaming e startlist aggiornate. Un evento che ha dimostrato come la passione per lo sport possa superare qualsiasi ostacolo, regalando momenti di pura adrenalina agli spettatori di tutto il mondo.

© Oasport.it - Quando lo sci alpino oggi: orario superG Val Gardena, tv, startlist, streaming

La prima tappa, pur tra mille interruzioni causate dalla partenza ritardata e dalla nebbia, è andata in archivio. La Coppa del Mondo di sci alpino maschile riparte dal secondo appuntamento del trittico gardenese: gli sciatori sono pronti a tuffarsi nuovamente sulla Saslong per affrontare il terzo SuperG stagionale, partenza prevista alle 11:45. LA DIRETTA LIVE DELLA SECONDA PROVA DI DISCESA FEMMINILE IN VAL D’ISERE ALLE 10.30 LA DIRETTA LIVE DEL SUPERG MASCHILE DI SCI ALPINO ALLE 11.45 La discesa di ieri si è conclusa con il successo dello svizzero Marco Odermatt davanti al connazionale Von Allmen e a Dominik Paris. 🔗 Leggi su Oasport.it

Leggi anche: Quando lo sci alpino oggi in tv: orario seconda prova discesa Val Gardena, startlist, streaming

Leggi anche: A che ora lo sci alpino oggi: startlist superG Val Gardena, tv, streaming

La notizia è affiancata da contenuti informativi e social collegati all’argomento.

Dove vedere lo sci alpino oggi in tv: gli orari del gigante in Val d'Isere e della discesa libera a St. Moritz (con Goggia); Quando lo sci alpino oggi: orari discesa St. Moritz e gigante Val d’Isere, tv, startlist, streaming; Sci alpino in TV, dove vedere il Super G femminile a St. Moritz e lo Slalom maschile di Val d'Isere: orari e programma; Quando lo sci alpino oggi in tv: orari superG St. Moritz e slalom Val d’Isere, startlist, streaming.

Sci alpino oggi in TV, dove vedere il Super G maschile in Val Gardena: orari e programma - La gara si disputerà questa mattina e scatterà alle ore 11:45 ... fanpage.it