Oggi in tv lo slalom superG di Kitzbuehel 2026, con orario, startlist e streaming disponibili. La celebre pista della Streif si prepara ad accogliere gli atleti in questa classica tappa della Coppa del Mondo di sci alpino, dopo le prove cronometrate dei giorni precedenti. Un evento imperdibile per gli appassionati che desiderano seguire da vicino una delle gare più rappresentative della stagione.

La leggendaria Streif, dopo l’assaggio dei due giorni di prove cronometrate in vista della discesa di domani, apre ufficialmente i battenti per l’immancabile appuntamento annuale con la Coppa del Mondo di sci alpino. Si corre, infatti, il SuperG maschile di Kitzbuehel, il via della gara è previsto alle 11:30. LA DIRETTA LIVE DEL SUPERG DI KITZBUEHEL DALLE 11.30 L’Italia si presenta ai nastri di partenza con la concreta speranza di poter recitare un ruolo da protagonista assoluta. Giovanni Franzoni, dopo aver incantato a Wengen, è stato il più veloce anche nei due giorni di prova e sembra avere tutte le carte in regola per poter ambire a un risultato di prestigio nelle due gare veloci sulla pista austriaca. 🔗 Leggi su Oasport.it

© Oasport.it - Quando lo sci alpino oggi in tv, superG Kitzbuehel 2026: orario, startlist, streaming

Quando lo sci alpino oggi in tv: orario seconda prova discesa Kitzbuehel, startlist, streamingOggi torna in scena lo sci alpino a Kitzbuehel, Austria, con la seconda prova della discesa libera.

Quando lo sci alpino oggi: orario superG Val Gardena, tv, startlist, streamingLo sci alpino di oggi a Val Gardena offre emozioni intense durante lo slalom gigante, nonostante le sfide meteorologiche.

Più sotto sono elencati link, post social e video collegati alla news.

Argomenti discussi: Coppa del mondo 2025/26 di sci alpino femminile, a Kronplatz lo slalom gigante: programma, italiane in gara e dove vederle in diretta; Quando lo sci alpino oggi in tv: orari superG Tarvisio e slalom Wengen, startlist, streaming; Sci alpino in TV, dove vedere il Super G femminile a Tarvisio e lo Slalom a Wengen: orari e programma; Brignone ha fatto qualcosa di storico: 6^ in gigante al rientro dopo l’infortunio!.

Quando lo sci alpino oggi in tv: orario seconda prova discesa Kitzbuehel, startlist, streamingSi entra ufficialmente nel vivo della settimana di Kitzbuehel (Austria) valevole per la Coppa del Mondo di sci alpino 2026. Dopo la prima prova della ... oasport.it

Quando lo sci alpino oggi in tv: orari superG Tarvisio e slalom Wengen, startlist, streamingIl grande Circo Bianco torna in pista per animare la domenica degli appassionati con un programma di sicuro interesse. La Coppa del Mondo di sci alpino ... oasport.it

Oggi in Senato il convegno “Il Club Alpino Italiano” - facebook.com facebook