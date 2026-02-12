Quando il rischio è a portata di click La polizia postale entra a scuola

La polizia postale ha organizzato un incontro nelle scuole di Monza per la Giornata internazionale della sicurezza in rete. Ieri, studenti di terza media della scuola Elisa Sala hanno partecipato a una sessione di formazione sull’uso consapevole della rete, promossa dal Club Unesco di Monza e dalla Fondazione Terre des Hommes Italia. L’obiettivo è sensibilizzare i giovani sui rischi online e insegnare loro come navigare in modo più sicuro.

Per la Giornata internazionale della sicurezza in rete (11 febbraio), rivolta soprattutto alle scuole, il Club Unesco di Monza (presieduto da Marilena Carrese) e Fondazione Terre des Hommes Italia ieri hanno proposto un incontro di formazione ed educazione digitale per sensibilizzare i ragazzi di terza media della scuola Elisa Sala a un uso consapevole e senza rischi della rete. L’intenzione era di renderli consapevoli dei rischi e delle responsabilità personali a cui vanno incontro, alle soglie dei 14 anni, per alcuni aspetti, già un’anticipazione di maggiore età. In occasione del Safer Internet Day, la Fondazione Terre des Hommes presenta i dati del suo Osservatorio Indifesa, nato nel 2014 per ascoltare la voce dei ragazzi e delle ragazze su violenza di genere, discriminazioni, bullismo, cyberbullismo e sexting: il 53% dei ragazzi dai 14 ai 30 anni dichiara di aver subito violenza. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

