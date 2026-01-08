Un archivio mondiale a portata di click | completata la mappatura dell’Erbario pisano

È stato completato il progetto di digitalizzazione dell’Erbario pisano, uno dei patrimoni botanici più importanti al mondo. Questa iniziativa permette di conservare e rendere accessibile online un patrimonio di grande valore scientifico e storico, garantendo la sua tutela e fruibilità futura. Il 2025 segna un passo importante per il Museo Botanico dell’Università di Pisa, che rafforza il suo ruolo come centro di ricerca e conservazione.

PISA – Un patrimonio immenso, fragile e prezioso, che ora diventa immortale grazie al digitale. Il 2025 sarà ricordato come l'anno della svolta per il Museo Botanico dell'Università di Pisa. Sotto la guida del direttore Lorenzo Peruzzi e del curatore Francesco Roma-Marzio, l'istituzione ha portato a termine una missione ambiziosa: traghettare secoli di storia botanica nel futuro. Grazie ai fondi del PNRR e al coordinamento del National Biodiversity Future Center, sono stati digitalizzati ben 357mila campioni. L'Erbario pisano rientra in una maxi-operazione nazionale che ha coinvolto oltre quattro milioni di reperti in tutta Italia.

