Quando il dialogo è artificiale Tra i chatbot e la solitudine

Molti usano quotidianamente telefoni e computer senza rendersene conto, ma dietro a quelle schermate si nasconde un mondo ancora poco esplorato. Sempre più persone si affidano ai chatbot per riempire momenti di solitudine, anche se spesso non si riflette abbastanza sui rischi di questo rapporto artificiale. È una realtà che sta crescendo, e che potrebbe cambiare il modo in cui viviamo le emozioni e il contatto umano.

ORENTANO Spesso nei nostri telefoni e nei nostri computer vi è un mondo del quale si parla ancora troppo poco, probabilmente perché si sottovaluta il problema o forse perché non si è pronti ad affrontarlo. Quando parliamo di chatbot pensiamo subito all’intelligenza artificiale che si riferisce, come si può intuire anche dal nome, alla capacità di macchine o robot di simulare ragionamenti e comportamenti umani. I chatbot, in particolare, sono delle macchine progettate per replicare sentimenti ed emozioni e per rispondere a domande simulando una conversazione. Nel 1966 l’informatico Joseph Weizenbaum, mette al mondo Eliza, il primo chatbot della storia, un software molto semplice in grado di fornire, a chi lo consulta, l’impressione di essere stato capito. 🔗 Leggi su Lanazione.it

Telefono Azzurro ha riunito oggi studenti, genitori e esperti all’Università Bocconi di Milano per parlare dell’uso dei chatbot tra i giovani.

Gli esperti mettono in guardia contro Clawdbot, l'ultimo chatbot di intelligenza artificiale che sta girando molto sui social.

