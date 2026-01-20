LIVE Sci alpino Gigante Kronplatz 2026 in DIRETTA | BENTORNATA TIGRE! Federica Brignone in corsa per il podio!

Segui in tempo reale la gara di gigante di Kronplatz 2026, con Federica Brignone in cerca di un buon risultato. Potrai aggiornarti sui pettorali di partenza e sulla diretta dell’evento, disponibile cliccando sul link. Restate con noi per tutte le ultime novità e i dettagli della competizione, in un'analisi chiara e accurata.

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE I PETTORALI DI PARTENZA LA DIRETTA LIVE DELLA PROVA DI DISCESA A KITZBUEHEL DALLE 11.30 11.01 0.34 di ritardo al primo intermedio, 0.51 al secondo. 11.00 Richardson 12ma a 2.33. Tocca a Lara Della Mea. 10.59 La veterana svizzera Wendy Holdener è 14ma a 4.20. Si avvicina il momento di Lara Della Mea. Ma prima la canadese Britt Richardson. Solo Sofia Goggia non ha concluso la gara. 10.58 Forse il podio è troppo lontano, ma di sicuro Federica Brignone è in lizza per la top5. Quel che stupisce è il modo in cui ha sciato: in alcune sezioni sembrava proprio quella di sempre che avevamo lasciato a marzo dell’anno scorso. 🔗 Leggi su Oasport.it

