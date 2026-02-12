Qualcomm ha già in mano i campioni di memoria samsung più recenti
Qualcomm ha già ricevuto i primi campioni di memoria LPDDR6X da Samsung. L’azienda sta testando i chip con i suoi partner industriali, accelerando così l’introduzione sul mercato. Samsung, intanto, spedisce i campioni ai clienti per verifiche e sviluppi.
Samsung sta muovendo i tempi della diffusione della nuova memoria LPDDR6X, spedendo campioni a partner industriali per test approfonditi. Le movimentazioni recenti si allineano a precedenti invii di HBM4 a NVIDIA, avviando una possibile fase di produzione di massa in vista delle prossime implementazioni. L’obiettivo è preparare il mercato ai nuovi standard di memoria a basso consumo energetico, fondamentali per prolungare la durata delle batterie dei device. campioni di lpddr6x inviati a partner industriali. Secondo fonti di bilancio del settore, Samsung avrebbe spedito campioni di LPDDR6X a Qualcomm come parte di un programma di valutazione con i principali produttori. 🔗 Leggi su Mondoandroid.com
Samsung e Qualcomm: LPDDR6X al cuore dell’AI250, più potenza e meno costi per l’intelligenza artificiale.
Samsung e Qualcomm hanno annunciato di aver già ricevuto i primi campioni di memoria LPDDR6X, un componente chiave per l’avanzamento dell’intelligenza artificiale.
Qualcomm utilizza la tecnologia hpb di samsung per spingere lo snapdragon 8 elite gen 6 oltre i 5 ghz
Qualcomm ha annunciato di aver utilizzato la tecnologia hpb di Samsung per aumentare le prestazioni del suo Snapdragon 8 Elite Gen 6.
