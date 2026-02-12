Qualcomm ha già ricevuto i primi campioni di memoria LPDDR6X da Samsung. L’azienda sta testando i chip con i suoi partner industriali, accelerando così l’introduzione sul mercato. Samsung, intanto, spedisce i campioni ai clienti per verifiche e sviluppi.

Samsung sta muovendo i tempi della diffusione della nuova memoria LPDDR6X, spedendo campioni a partner industriali per test approfonditi. Le movimentazioni recenti si allineano a precedenti invii di HBM4 a NVIDIA, avviando una possibile fase di produzione di massa in vista delle prossime implementazioni. L’obiettivo è preparare il mercato ai nuovi standard di memoria a basso consumo energetico, fondamentali per prolungare la durata delle batterie dei device. campioni di lpddr6x inviati a partner industriali. Secondo fonti di bilancio del settore, Samsung avrebbe spedito campioni di LPDDR6X a Qualcomm come parte di un programma di valutazione con i principali produttori. 🔗 Leggi su Mondoandroid.com

© Mondoandroid.com - Qualcomm ha già in mano i campioni di memoria samsung più recenti

Approfondimenti su Qualcomm Samsung

Samsung e Qualcomm hanno annunciato di aver già ricevuto i primi campioni di memoria LPDDR6X, un componente chiave per l’avanzamento dell’intelligenza artificiale.

Qualcomm ha annunciato di aver utilizzato la tecnologia hpb di Samsung per aumentare le prestazioni del suo Snapdragon 8 Elite Gen 6.

La notizia è accompagnata da post social e video correlati disponibili più avanti.

Ultime notizie su Qualcomm Samsung

Argomenti discussi: Qualcomm verso una nuova era: addio di Gerard Williams III, architetto delle CPU Oryon; Morgan Stanley vede ulteriori rischi per le azioni Qualcomm a causa delle difficoltà nel settore delle memorie - Investing.com; Intel, avanti tutta con le GPU: le ambizioni di Lip-Bu Tan; Colpo di scena in Qualcomm: se ne va il padre delle CPU Oryon.

Samsung invia i primi sample di memoria LPDDR6X a QualcommSamsung ha inviato i primi sample di memoria LPDDR6X a Qualcomm, destinati al futuro acceleratore AI250. La LPDDR6 arriverà nel 2026, mentre la LPDDR6X è attesa tra 2027 e 2028. Più economica e scalab ... hwupgrade.it

Dopo il lancio di Snapdragon X Elite e Plus, Qualcomm sta già lavorando alle nuove generazioni dei suoi processori per PC Windows on ARM.Dopo il lancio di Snapdragon X Elite e Plus, Qualcomm sta già lavorando alle nuove generazioni dei suoi processori per PC Windows on ARM. windowsblogitalia.com

È una verità universalmente riconosciuta nel mondo tech che navigare in Wi-Fi sia più efficiente rispetto all’utilizzo della rete dati 5G. Ma quant’è davvero profonda questa differenza nella vita reale Per rispondere a questa domanda con dati alla mano, il noto - facebook.com facebook