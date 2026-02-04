Che tempo farà a Como nel weekend | nuovo vortice sull' Italia ma al Nord andrà un po' meglio

Questo fine settimana a Como il tempo sarà instabile, con pioggia e nuvole che si alternano. Un nuovo vortice dall'Atlantico si sposta verso l’Italia, portando maltempo anche al Nord. Le previsioni indicano che, nonostante qualche schiarita, le condizioni rimarranno mutevoli, con temperature che rimangono abbastanza miti. La gente si prepara a un weekend tra ombrelli e scarpe impermeabili.

Dall'Atlantico proseguirà fino alla fine della settimana il treno di perturbazioni dirette verso il Mediterraneo, che transiteranno anche sull'Italia. Nel corso del prossimo weekend almeno altri due fronti punteranno lo Stivale a distanza ravvicinata tra loro, uno sabato e l'altro domenica.

Approfondimenti su Como Weekend

Nel fine settimana, il tempo a Como cambierà bruscamente.

Il prossimo weekend a Como sarà caratterizzato da condizioni di stabilità atmosferica grazie all'insediamento di un anticiclone sulle zone centro-meridionali europee.

Ultime notizie su Como Weekend

