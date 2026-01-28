Nuovi open day al Punto nascita dell’ospedale di Campostaggia

Con l’inizio del 2026 riprendono gli open day al Punto nascita di Campostaggia, l’ospedale di Poggibonsi. L’Asl Toscana Sud Est ha deciso di organizzare queste giornate per dare alle future mamme e ai papà l’opportunità di visitare la struttura e capire come funziona il percorso per la nascita. È un modo per conoscere i servizi e rassicurarsi prima del grande giorno.

Poggibonsi (Siena), 28 gennaio 2026 – Con il 2026 ripartono gli appuntamenti con gli open day del Punto nascita dell'ospedale di Campostaggia, un'occasione pensata dall' Asl Toscana Sud Est per i futuri genitori che desiderano conoscere da vicino i servizi offerti dalla struttura e il percorso assistenziale dedicato alla nascita. Il primo incontro del nuovo anno è in programma sabato 31 gennaio e sarà dedicato ai temi della fisiologia della nascita e del parto in acqua, modalità sempre più apprezzata per il benessere della mamma e del neonato. All'open day interverrà un'equipe di professionisti composta da ostetrica, ginecologao, pediatra, medico agopuntore, infermiera della neonatologia e anestesista.

