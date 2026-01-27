Prende a pugni due agenti durante il controllo 17enne arrestato per spaccio e lesioni

Durante un controllo a Gallipoli, un ragazzo di 17 anni ha aggredito due agenti, causando lesioni, e successivamente è stato arrestato per spaccio di droga e aggressione. L’episodio evidenzia le tensioni che possono verificarsi durante operazioni di polizia e le conseguenze di comportamenti violenti. La vicenda sottolinea l’importanza di interventi mirati per garantire sicurezza e ordine pubblico nella comunità.

GALLIPOLI – Non è stato un normale controllo di routine quello avvenuto lo scorso 23 gennaio a Gallipoli. Un 17enne, già conosciuto agli archivi della polizia, è finito in manette dopo una violenta colluttazione con gli agenti della Squadra volanti del locale Commissariato, scatenata nel.

