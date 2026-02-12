Lazio in semifinale di Coppa Italia | trionfo ai rigori contro il Bologna decisivo Provedel e il rigore di Taylor

La Lazio ha conquistato la semifinale di Coppa Italia battendo il Bologna ai rigori. La partita si è conclusa 1-1 dopo i tempi regolamentari, ma sono stati gli errori degli avversari e le parate di Provedel a decidere il passaggio del turno. Durante la lotteria dei rigori, Taylor ha segnato il penalty decisivo, portando la Lazio avanti e facendo esplodere di gioia i tifosi.

Lazio in Semifinale di Coppa Italia: Trionfo ai Rigori contro il Bologna. La Lazio vola in semifinale di Coppa Italia battendo il Bologna ai calci di rigore (2-5 dopo l'1-1 dei tempi regolamentari). Decisivo il rigore di Taylor, mentre Provedel si è eretto a protagonista parando il tiro di Ferguson. La sfida, disputata mercoledì 11 febbraio 2026, ha visto il Bologna campione in carica arrendersi solo dopo una lotteria di rigori al cardiopalma. Il Bologna in Vantaggio, la Reazione della Lazio. Il Bologna ha sbloccato la partita al 30' con un gol di Castro, abile a sfruttare un'incursione sulla fascia e a superare Gila nel gioco aereo.

