Bagheria arriva il nuovo piano di Protezione civile multi rischio

Bagheria approva il nuovo piano di Protezione civile. Il Consiglio comunale ha dato il via libera a una strategia che copre rischi idrogeologici, sismici, incendi e ondate di calore. La città si prepara a gestire meglio eventuali emergenze, con regole chiare e interventi mirati.

Approvato il documento per la sicurezza del territorio. Al via una fase di informazione alla cittadinanza Il Consiglio comunale di Bagheria ha approvato ufficialmente il nuovo "piano comunale di Protezione civile multi rischio" che disciplina le emergenze per rischi idrogeologici, sismici, incendi e ondate di calore. Si tratta di uno strumento fondamentale, atteso da tempo, che sostituisce la precedente pianificazione ormai obsoleta risalente a circa 25 anni fa. Il piano di Protezione Civile (Pcpc) non è un semplice documento burocratico, ma un "progetto" operativo concepito per coordinare tutte le attività e le procedure necessarie a fronteggiare eventi calamitosi nel territorio comunale.

