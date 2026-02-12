Protests expected on Israeli President Herzog’s last day in Australia

Oggi a Melbourne si preparano proteste contro il presidente israeliano Isaac Herzog. È l’ultimo giorno della sua visita in Australia, e alcuni manifestanti hanno annunciato che si riuniranno per esprimere il loro dissenso. La polizia ha già messo in campo misure di sicurezza per tenere sotto controllo la situazione. La manifestazione si svolgerà nel centro della città, mentre Herzog si appresta a lasciare il paese.

Herzog is visiting Australia this week following an invitation from Australian Prime Minister Anthony Albanese in the aftermath of the December 14 shooting at a Hanukkah event at Sydney's Bondi Beach that killed 15. The visit has attracted the ire of some people in Australia, who accuse Herzog of being complicit in civilian deaths in Gaza. "Our message to all Australians is simple: the time to march is now. For all the Palestinians who have been killed, for all those still alive but starving," said Jasmine Duff, a co-convener of Students for Palestine, a group planning to protest outside one of Melbourne's main railway stations on Thursday evening.

