Proposta di matrimonio alle Olimpiadi Johnson dice sì

Durante le Olimpiadi di Milano Cortina 2026, Breezy Johnson ha sorpreso tutti quando ha accettato la proposta di matrimonio di Connor Watkins. La sciatrice statunitense, medaglia d'oro in discesa libera, ha detto sì davanti a decine di spettatori, portando un tocco di emozione in una giornata già ricca di sport.

(Adnkronos) – Proposta di matrimonio alle Olimpiadi di Milano Cortina 2026. Breezy Johnson, fuoriclasse statunitense dello sci e medaglia d'oro in discesa libera ai Giochi, ha detto sì al compagno Connor Watkins. Il promesso sposo ha preso l'iniziativa prima del super-g disputato oggi e vinto dall'azzurra Federica Brignone. Johnson ha detto sì e ha mostrato l'anello che certifica il fidanzamento ufficiale. —[email protected] (Web Info) Short track da sogno alle Olimpiadi, ma è polemica. Sighel: “Fontana? E chi la conosce” .🔗 Leggi su Periodicodaily.com

Approfondimenti su Milano Cortina 2026

Durante uno spettacolo teatrale della sua compagna Claudia, Giorgio Pasotti ha sorpreso tutti con una proposta di matrimonio.

Damiano David, frontman dei Maneskin, ha recentemente annunciato il suo matrimonio, dopo aver ricevuto una proposta di matrimonio da Dove Cameron.

Di seguito sono raccolti video e contenuti online collegati alla notizia pubblicata.

Ultime notizie su Milano Cortina 2026

Argomenti discussi: Proposta di matrimonio a C'è posta per te, Giorgia regala il viaggio di nozze; C’è posta per te, la proposta di matrimonio di Matteo a Martina: il regalo da sogno di Giorgia lascia senza parole; Matteo chiede a Martina di sposarlo a C'è posta per te: Amo quella bellissima pancia che custodisce il nostro futuro; C'è posta per te, Matteo fa la proposta di matrimonio a Martina con Giorgia testimone speciale: Eravate destinati, l'amore non ha età.

Breezy Johnson, proposta di matrimonio dopo la caduta al SuperG: il tripudio d'amore spazza via la delusione sulla pista Olympia delle TofaneBreezy Johnson cade e non riesce a portare a termine la gara del SuperG vinta, infine, da Federica Brignone ma per lei la sorpresa c'è stata lo stesso. A competizione ... ilgazzettino.it

Olimpiadi, proposta di matrimonio in diretta: il video virale che sta facendo il giro del webUn tifoso olandese trasforma le Olimpiadi nel momento più importante della sua vita: si inginocchia tra il pubblico e la risposta della fidanzata fa il giro dei social. Guarda il video ... skuola.net

"Ci siamo lasciati" la coppia di Canale 5 si separa dopo la nascita del figlio e la proposta di matrimonio - facebook.com facebook

Aggressione shock all'arbitro: picchiato dopo la proposta di matrimonio al compagno x.com