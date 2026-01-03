Damiano David si sposa proposta di matrimonio a Dove Cameron | svelato l’anello

Damiano David, frontman dei Maneskin, ha recentemente annunciato il suo matrimonio, dopo aver ricevuto una proposta di matrimonio da Dove Cameron. Questa novità segna un importante passo nella sua vita personale, mentre la band continua a consolidare il proprio successo internazionale. Nel frattempo, Damiano mantiene un equilibrio tra la carriera musicale e i cambiamenti nella sfera privata, riflettendo sulla continua evoluzione della sua vita.

La vita di Damiano David è radicalmente cambiata nel corso degli ultimi anni. Dal trionfo con i Maneskin alla scelta di una carriera da solista, almeno per ora. Sul fronte personale, invece, ha posto fine alla sua lunga storia d'amore con Giorgia Soleri, per poi ritrovare sul proprio percorso Dove Cameron. Oggi i due sono ufficialmente fidanzati. L'espressione la usiamo "all'americana", nel senso che il cantante romano le ha fatto la proposta. Nessun video online, considerando la voglia di vivere in maniera quanto più normale possibile la loro storia. Hanno per scelto di annunciare al mondo il gran passo.

