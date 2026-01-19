Giorgio Pasotti si sposa | l’inaspettata proposta di matrimonio a fine spettacolo

Durante uno spettacolo teatrale della sua compagna Claudia, Giorgio Pasotti ha sorpreso tutti con una proposta di matrimonio. Dopo sette anni di relazione, l'attore è entrato in scena per chiedere la mano di Claudia, creando un momento significativo e spontaneo. Questa notizia, riportata da Il Difforme, evidenzia un passo importante nella vita privata di Pasotti e Claudia.

Durante uno spettacolo teatrale della sua compagna Claudia, Giorgio Pasotti ha fatto irruzione e le ha chiesto di sposarlo; i due stanno insieme da 7 anni Ha detto sì! Giorgio Pasotti ha chiesto alla sua compagna, Claudia Tosoni, di sposarlo. Ma lo ha fatto in una maniera davvero particolare e, soprattutto davanti una platea di spettatori. I due sono colleghi e, verso la fine di uno spettacolo teatrale, lui si è inginocchiato ed ha chiesto a Claudia di sposarlo. Mai si sarebbe aspettata questa proposta, soprattutto in un contesto del genere, dato che Pasotti è sempre stato abbastanza riservato. 🔗 Leggi su Ildifforme.it

