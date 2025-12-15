Liquidata dalla Regione l' indennità agli operatori di pronto soccorso Fp Cgil | Estremo ritardo è un diritto

La Regione ha finalmente liquidato le indennità agli operatori di pronto soccorso, una rivendicazione portata avanti dalla Fp Cgil Abruzzo-Molise. Il segretario generale Luca Fusari evidenzia il ritardo accumulato, sottolineando come si tratti di un diritto riconosciuto ai professionisti del settore. La soddisfazione per il risultato si accompagna all'importanza di tutelare il personale sanitario.

Liquidate dalla Regione le indennità al personale sanitario di pronto soccorso. Lo fa sapere il segretario generale Fp Cgil Abruzzo-Molise Luca Fusari rivendicando la battaglia portata avanti dal sindacato, e seppur esprimendo soddisfazione per il risultato raggiunto, sottolineando “l'estremo. Ilpescara.it