Pronostico Royale Union SG-Marsiglia | c’è sempre una prima volta
Royale Union S.G-Marsiglia è una partita della sesta giornata della League Phase di Champions League e si gioca martedì alle 21: diretta tv, probabili formazioni, pronostico. I padroni di casa del Royale Union S.G. nei tre incontri Uefa affrontati fino ad oggi contro formazioni francesi non hanno mai perso: due pareggi contro il Tolosa e una vittoria contro il Nizza lo scorso anno in Europa League. Ma c’è sempre una prima volta. (AnsaFoto) – Ilveggente.it Non ha mai affrontato formazioni importanti della Ligue 1, quelle che vuoi o non vuoi riescono comunque ad alzare il livello. 🔗 Leggi su Ilveggente.it
