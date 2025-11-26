Pronostico Strasburgo-Crystal Palace | abbiamo una certezza

26 nov 2025

Strasburgo-Crystal Palace è una partita valida per la quarta giornata della League Phase di Conference League e si gioca giovedì alle 21:00: diretta tv, probabili formazioni, pronostico. Negli ultimi cinque risultati utili di fila che il Crystal Palace ha piazzato in questo lasso di tempo, in una sola occasione gli inglesi hanno subito gol. Una situazione che sì è da tenere in considerazione, ma questa volta, la certezza, è che una rete la prenderanno. Lo Strasburgo – tre risultati utili con tre vittorie nelle ultime cinque – è una squadra che segna parecchio per quelli che, oggettivamente, sono i propri uomini offensivi.

