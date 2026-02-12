Pronostico Borussia Dortmund-Mainz | duello tra le regine del 2026

Questa sera il Borussia Dortmund affronta il Mainz nella ventiduesima giornata di Bundesliga. La partita si gioca alle 20:30 e sarà trasmessa in diretta tv. I tifosi aspettano con ansia questa sfida tra due squadre che puntano a migliorare la loro posizione in classifica. Le formazioni sono ancora da definire, ma ci sono già alcune indicazioni sui probabili schieramenti.

Borussia Dortmund-Mainz è una partita valida per la ventiduesima giornata di Bundesliga e si gioca venerdì alle 20:30: diretta tv, probabili formazioni, pronostico. Con un Guirassy in stato di grazia – tre gol nelle ultime due partite per il centravanti guineano – il Borussia Dortmund è rimasto a -6 dalla capolista Bayern Monaco. Prosegue, dunque, il tentativo di ravvivare una corsa al titolo che fino a qualche settimana fa sembrava blindata. Sabato scorso i gialloneri hanno conquistato il quinto successo di fila in Bundesliga, andando a vincere 2-1 in casa del Wolfsburg proprio grazie alla rete decisiva dell'ex fromboliere dello Stoccarda nei minuti finali.

