Borussia Dortmund-Mainz 05 venerdì 13 febbraio 2026 ore 20 | 30 | formazioni quote pronostici
Questa sera alle 20:30 il Borussia Dortmund affronta in casa il Mainz 05 nel turno 22 della Bundesliga. I gialloneri di Kovac cercano di riprendere la marcia, mentre il Mainz, in grande forma, punta a confermare il momento positivo. La partita si presenta come un match delicato e importante per entrambe le squadre.
Turno numero 22 di Bundesliga che si apre con il Borussia Dortmund di Kovac impegnato in casa contro un Mainz 05 in grande ripresa. Il BVB ha legittimato il secondo posto in classifica vincendo di slancio a Wolfsburg, allungando sull’Hoffenheim a +6. Quinta vittoria consecutiva in campionato per i gialloneri, pronti a sfidare l’Atalanta nei playoff di Champions la prossima settimana. Gli 05er ancora una volta . InfoBetting: Scommesse Sportive e Pronostici. 🔗 Leggi su Infobetting.com
Pronostico Borussia Dortmund vs FSV Mainz 05 – 13 Febbraio 2026La sfida di Bundesliga tra Borussia Dortmund e FSV Mainz 05 si giocherà il 13 Febbraio 2026 alle 20:30 nello storico Signal Iduna Park.
Borussia Dortmund - 1. FSV Mainz 05: Mainz will weiter an Boden gewinnen - BundesligaAm Freitag bekommt es Mainz mit Dortmund zu tun, einem Kontrahenten, der den Erfolg zuletzt gepachtet hatte. Zuletzt kam der BVB zu einem 2:1-Erfolg über den VfL Wolfsburg. welt.de
