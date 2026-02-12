Questa sera si gioca la partita tra Al Shabab e Al Ahli, valida per la ventunesima giornata della Saudi Pro League. Al Shabab arriva da undici risultati utili di fila, con nove vittorie consecutive. La squadra vuole continuare la serie positiva, ma l’Al Ahli non ha intenzione di mollare. La partita si presenta aperta e può riservare sorprese. Chi vincerà potrebbe salire in classifica, chi perderà dovrà già pensare alla prossima occasione.

Al Shabab-Al Ahli è una partita valida per la ventunesima giornata della Saudi Pro League: probabili formazioni, pronostico e dove vederla Undici risultati utili di fila, dei quali nove vittorie. L’Ah Ahli è terzo in classifica nel massimo campionato saudita e nella serata di venerdì, in attesa del risultato dell’Al Hilal, almeno per un paio di ore se ne andrà in testa alla classifica, visto l’impegno sulla carta abbastanza agevole. (AnsaFoto) – Ilveggente.it Il match contro l’Al Shabab in trasferta non è semplice solo sulla carta, ma è semplice in generale perché parliamo di una squadra che con i 19 punti conquistati fino al momento non ha chissà quali obiettivi da raggiungere. 🔗 Leggi su Ilveggente.it

© Ilveggente.it - Pronostico Al Shabab-Al Ahli: in testa per poche ore

L'incontro tra Al Ahli e Al Fayha, valido per l'undicesima giornata della Saudi Pro League, rappresenta un appuntamento importante per entrambe le squadre.

L'incontro tra Al Ahli e Al Nassr, valido per la dodicesima giornata della Saudi Pro League, rappresenta un importante confronto tra due contendenti.

