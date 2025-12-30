Pronostico Al Ahli-Al Fayha | il tabù non viene infranto

L'incontro tra Al Ahli e Al Fayha, valido per l'undicesima giornata della Saudi Pro League, rappresenta un appuntamento importante per entrambe le squadre. Analizziamo le probabili formazioni, il pronostico e le modalità di visione della partita, evidenziando come l’Al Ahli abbia mantenuto il predominio negli ultimi incontri contro l’avversario. Un confronto che promette equilibrio, ma senza grandi sorprese sul risultato finale.

Al Ahli-Al Fayha è una partita valida per l'undicesima giornata della Saudi Pro League: probabili formazioni, pronostico e dove vederla Da quattro partite a questa parte – quindi negli ultimi due campionato – questa sfida ha un sola squadra padrona: l'Al Ahli. Non ci sono motivi per pensare che nell'ultima gara dell'anno possa succedere diversamente. Il tabù, gli ospiti, non lo infrangono. (AnsaFoto) – Ilveggente.it Ce lo dice, intanto, la classifica del massimo campionato saudita (padroni di casa quarti che hanno, pure, sette punti di vantaggio sulla formazione ospite) ma pure la qualità della rosa della squadra ospitante che, oggettivamente, era partita con obiettivi belli importanti.

