Pronostico Al Ahli-Al Nassr | il passo falso è un ricordo

L'incontro tra Al Ahli e Al Nassr, valido per la dodicesima giornata della Saudi Pro League, rappresenta un importante confronto tra due contendenti. Dopo il recente passo falso contro l’Al-Ettifaq, l’Al Nassr si prepara a riscattarsi. In questa analisi, verranno analizzate le probabili formazioni, il pronostico e le modalità di visione dell'incontro, offrendo un quadro chiaro e obiettivo della sfida.

Al Ahli-Al Nassr è una partita valida per dodicesima giornata della Saudi Pro League: probabili formazioni, pronostico e dove vederla Il mezzo passo falso contro l’Al-Ettifaq di un paio di giorni fa è già un ricordo per l’Al Nassr. Che deve vincere questa partita e la vincerà, anche perché l’Al-Hilal di Simone Inzaghi si è arrampicato a meno due punti. E quindi perdere la testa della classifica, nella prima gara dell’anno, non è un’opzione percorribile. (AnsaFoto) – Ilveggente.it Ronaldo e soci sono favoriti. Senza dubbio. Nonostante l’Al-Ahli, quarto in classifica, sia una squadra complicata da affrontare e che dimostra di potersi togliere alcune soddisfazioni importanti. 🔗 Leggi su Ilveggente.it

