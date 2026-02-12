Processo CasaPound | 12 condanne per l' aggressione del 2018 al Libertà

Il Tribunale di Bari ha condannato 12 militanti di CasaPound per l’aggressione del 2018 al Libertà. I giudici hanno riconosciuto i reati di riorganizzazione del partito fascista e partecipazione a una manifestazione fascista. Le sentenze arrivano a quasi cinque anni dall’episodio, che aveva fatto molto discutere in città.

Il Tribunale di Bari riconosce la riorganizzazione del disciolto partito fascista: pene fino a 2 anni e 6 mesi e interdizione dai diritti politici Sono dodici le condanne inflitte dal Tribunale di Bari nei confronti di militanti baresi di CasaPound, ritenuti responsabili dei reati di riorganizzazione del disciolto partito fascista e manifestazione fascista.La sentenza prevede anche la privazione dei diritti politici per cinque anni. La notizia è riportata dall’Ansa. Nel dettaglio, cinque imputati sono stati condannati a un anno e sei mesi di reclusione, mentre per altri sette la pena stabilita è stata di due anni e sei mesi.🔗 Leggi su Baritoday.it

Il Tribunale di Bari ha condannato 12 militanti di CasaPound per aver riorganizzato il partito fascista e aver partecipato a manifestazioni fasciste.

