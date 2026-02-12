Il Tribunale di Bari ha emesso una sentenza storica. Ha condannato 12 militanti di CasaPound per aver riorganizzato il partito fascista e aver partecipato a manifestazioni di stampo fascista. È la prima volta in Italia che una sentenza riconosce la violazione della legge Scelba in questo modo. La decisione arriva in un momento di grande attenzione sulla presenza di gruppi estremisti nel Paese.

Roma, 12 febbraio 2026 – Il Tribunale di Bari ha condannato 12 militanti baresi di CasaPound per i reati di riorganizzazione del disciolto partito fascista e manifestazione fascista con privazione dei diritti politici per cinque anni. Sette di loro sono stati condannati anche per lesioni. Ai primi cinque è stata inflitta la pena di 1 anno e 6 mesi di reclusione, agli altri sette 2 anni e 6 mesi di reclusione. Il processo riguarda l'aggressione del 21 settembre 2018 nel quartiere Libertà di Bari ai danni di alcuni manifestanti antifascisti di ritorno da un corteo organizzato otto giorni dopo la visita dell'allora ministro dell'Interno Matteo Salvini. 🔗 Leggi su Quotidiano.net

© Quotidiano.net - Processo CasaPound a Bari, 12 condanne per riorganizzazione del partito fascista. Prima sentenza in Italia che riconosce la violazione della legge Scelba

