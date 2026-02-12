Processo Api polemica per l’assenza del consulente

La discussione si infiamma nel tribunale di Ancona durante il processo sulla raffineria Api di Falconara. La polemica nasce dall’assenza del consulente, che ha fatto infuriare le parti coinvolte. La vicenda si accende quando si scopre che il professionista non si presenta, lasciando il pubblico e gli avvocati senza chiarimenti importanti. La tensione cresce e si aspetta una risposta ufficiale sulla sua assenza.

Una polemica che suona anche un po' di provocazione quella innescata ieri nel processo per la raffineria Api di Falconara, al tribunale di Ancona. Il procedimento è quello dell' incidente che si verificò l'11 aprile del 2018 al serbatoio Tk61, durante le operazioni di bonifica, e che diede avvio a una serie di esalazioni da idrocarburi avvertiti dalla popolazione e proseguiti fino alla metà del 2022. Ieri, poco prima della pausa, a udienza sospesa per permettere l'arrivo del secondo testimone della pubblica accusa da sentire, un avvocato della difesa ha mostrato ai giudici del collegio penale, rivolgendo verso di loro il cellulare, una foto del consulente della procura Gabriele Annovi, l'ingegnere che si è occupato di redigere una copiosa relazione sullo stato del sito della raffineria dopo l'incidente.

