Postino stroncato da un malore è polemica per l' assenza del defibrillatore
Viene colpito da un infarto mentre sta lavorando al centro logistico di Poste Italiane di Modena, in via delle Nazioni, ma manca il defibrillatore, nonostante una petizione di qualche anno fa, e "il dipendente postale non è riuscito a salvarsi". A segnalare la tragedia è la Slc-Cgil di Modena, a. 🔗 Leggi su Modenatoday.it
