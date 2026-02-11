Milano Cortina presunto sabotaggio su linea ferroviaria Lecco-Tirano | indaga l’antiterrorismo

La procura di Milano sta indagando su un incendio scoppiato nella notte ad Abbadia Lariana, in provincia di Lecco. Gli inquirenti vogliono capire se si tratta di un episodio doloso legato a un possibile sabotaggio sulla linea ferroviaria Lecco-Tirano, sospettato di essere stato messo in atto da qualcuno che vuole disturbare i lavori per i giochi olimpici. La polizia sta già lavorando sul campo per raccogliere prove e chiarire cosa sia successo.

(Adnkronos) – La sezione Antiterrorismo della Procura di Milano indaga sul'incendio avvenuto la scorsa notte ad Abbadia Lariana, in provincia di Lecco. Dopo gli accertamenti della Digos e della Polizia ferroviaria di Lecco, ora gli approfondimenti sul posto sono affidati alla Digos di Milano. Si valuta se la scorsa notte sono state usate le medesime tecniche di sabotaggio delle linee ferroviarie che, nei giorni scorsi, hanno colpito le linee ferroviarie di Bologna e Pesaro. La Digos di Milano guidata da Antonio Marotta sta valutando tutti gli elementi sulla scena del presunto sabotaggio non ancora rivendicato nei blog legati all'area anarchica.

