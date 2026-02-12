La piattaforma di streaming ha annunciato le novità per il 2026, tra cui nuove serie e film. Durante l’evento Prime Video Presents International Originals sono state presentate le produzioni più attese, con un forte focus su Wattpad, i contenuti per giovani adulti e le serie spagnole. Tra i titoli più attesi ci sono “La casa degli spiriti” e “Postcards from Italy”. Gli appassionati già si preparano a seguire queste uscite che promettono di portare grandi cambiamenti sulla piattaforma nei prossimi anni.

Durante il Prime Video Presents International Originals sono state presentate le maggiori novità e gli attesi ritorni che vedremo in piattaforma: dominano Wattpad, gli young adult e le produzioni spagnole. "Ossessionati dal pubblico". Questo il mantra al Prime Video Presents International Originals, il primo evento globale - in diretta da Londra - organizzato per annunciare le serie e i film non in lingua inglese che vedremo nel corso del 2026. Il cuore del catalogo? "Partire da ciò di cui il fandom parla e delle IP che gli spettatori vogliono vedere" come hanno detto Kelly Day (VP of Prime Video & Amazon MGM Studios International), Nicole Clemens, Vice President of International Originals, Nicole Morganti (Head of Southern Europe Originals), Tara Erer (Head of Northern Europe Originals), Javiera Balmaceda (Head of Latin . 🔗 Leggi su Movieplayer.it

© Movieplayer.it - Prime Video: le serie e i film che vedremo nel 2026, da La casa degli spiriti a Postcards from Italy

Approfondimenti su Prime Video

Qui trovi una selezione di aggiornamenti, post social e video sullo stesso argomento.

Ultime notizie su Prime Video

Argomenti discussi: Le più belle serie tv da vedere su Amazon Prime Video: catalogo aggiornato; Amazon Prime Video: le novità in streaming a febbraio 2026; Sweetpea, trama e cast della serie dark comedy in streaming da oggi su Prime Video; Le migliori serie tv romantiche-sentimentali da guardare su Prime Video.

Prime Video: le serie e i film che vedremo nel 2026, da La casa degli spiriti a Postcards from ItalyDurante il Prime Video Presents International Originals sono state presentate le maggiori novità e gli attesi ritorni che vedremo in piattaforma: dominano Wattpad, gli young adult e le produzioni spag ... movieplayer.it

Prime Video svela i suoi International Originals e le anticipazioni per il 2026Durante il primo International Originals showcase di Prime Video. Le novità in arrivo per il 2026 a livello globale. tvserial.it

Amazon Prime Video. . Da nessun potere deriva nessuna responsabilità. "Spider-Noir" - una serie live-action con Nicolas Cage - arriva nella True-Hue A colori e nell'autentico Bianco & Nero il 27 maggio su Prime. - facebook.com facebook