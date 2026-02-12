Prime Video | le serie e i film che vedremo nel 2026 da La casa degli spiriti a Postcards from Italy
La piattaforma di streaming ha annunciato le novità per il 2026, tra cui nuove serie e film. Durante l’evento Prime Video Presents International Originals sono state presentate le produzioni più attese, con un forte focus su Wattpad, i contenuti per giovani adulti e le serie spagnole. Tra i titoli più attesi ci sono “La casa degli spiriti” e “Postcards from Italy”. Gli appassionati già si preparano a seguire queste uscite che promettono di portare grandi cambiamenti sulla piattaforma nei prossimi anni.
Durante il Prime Video Presents International Originals sono state presentate le maggiori novità e gli attesi ritorni che vedremo in piattaforma: dominano Wattpad, gli young adult e le produzioni spagnole. "Ossessionati dal pubblico". Questo il mantra al Prime Video Presents International Originals, il primo evento globale - in diretta da Londra - organizzato per annunciare le serie e i film non in lingua inglese che vedremo nel corso del 2026. Il cuore del catalogo? "Partire da ciò di cui il fandom parla e delle IP che gli spettatori vogliono vedere" come hanno detto Kelly Day (VP of Prime Video & Amazon MGM Studios International), Nicole Clemens, Vice President of International Originals, Nicole Morganti (Head of Southern Europe Originals), Tara Erer (Head of Northern Europe Originals), Javiera Balmaceda (Head of Latin . 🔗 Leggi su Movieplayer.it
