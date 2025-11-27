Postcards from Italy in arrivo su Prime la nuova serie Original italiana girata in inglese

Si sono concluse le riprese di “Postcards from Italy”, la nuova serie Original italiana girata in inglese che sarà disponibile in esclusiva su Prime Video.  Prime Video annuncia il cast di Postcards from Italy, la nuova serie Original italiana girata in inglese. La protagonista Nicole Wallace sarà affiancata da Sebastiano Pigazzi, Filippo De Carli, Maria . 🔗 Leggi su 2anews.it

© 2anews.it - Postcards from Italy, in arrivo su Prime la nuova serie Original italiana girata in inglese

