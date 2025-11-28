Postcards from Italy Prime Video svela il cast della nuova serie italiana
Prime Video ha svelato il cast completo che affiancherà Nicole Wallace nella nuova serie Original italiana girata in inglese “Postcards from Italy ”, un progetto che promette di unire commedia, sentimento e un forte respiro internazionale. La produzione vede tra i volti principali Sebastiano Pigazzi, Filippo De Carli, Maria Vera Ratti nota già per “Il Commissario Ricciardi”, Niccolò Senni, Vincent Riotta, Paola Minaccioni e Martina Gatti, un ensemble che mescola giovani talenti e interpreti affermati del panorama italiano. Postcards from Italy, svelato il cast della della nuova serie italiana di Prime Video. 🔗 Leggi su Superguidatv.it
