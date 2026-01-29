Music For Change aperte le iscrizioni al concorso 2026

Sono state aperte le iscrizioni per la 17ª edizione di Music For Change, il festival che mette insieme musica e impegno sociale. Le band e gli artisti interessati possono già iscriversi per partecipare a uno degli eventi più attesi nel panorama musicale europeo dedicato al cambiamento. Le selezioni sono aperte e l’obiettivo resta quello di sostenere nuove voci che usano la musica per parlare di temi importanti.

Aperte le iscrizioni all'edizione 17 di Music For Change, il mainstage europeo della musica per il cambiamento. Aperte dal 29 gennaio al 1° aprile 2026 le iscrizioni all'edizione 17 di Music For Change, il mainstage europeo della musica per il cambiamento. La Playmode Edition segna un'evoluzione nel percorso, introducendo una modalità più agile e contemporanea. Un formato che semplifica il processo creativo e rende il lavoro degli artisti più diretto, libero e funzionale. Il percorso si sviluppa attraverso sfide e attività pratiche che mettono al centro la musica, le idee e la capacità di interpretare il presente.

